Si percepisce degrado entrando in città

Entrare a Cesenatico e percepire il degrado che avvolge il centro storico è un segnale chiaro che c’è bisogno di interventi concreti. Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesena, suggerisce di partire dai portici e le gallerie, elementi storici e di grande richiamo, come punti di partenza strategici. La rigenerazione di queste aree potrebbe rinnovare il cuore della città, favorendo un rilancio del commercio e dell’identità locale. L’amministrazione comunale potrebbe...

Presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani, da dove partire per abbellire i portici e le gallerie cesenati? "In centro storico ci sono ancora zone da rigenerare e da riportare al decoro abbellendole per rilanciare il commercio. Oltre alle gallerie del centro in cui abbiamo auspicato interventi di rigenerazione, c’è la fascia di porticati da corso Ubaldo Comandini a piazza del Popolo in cui l’amministrazione comunale potrebbe sostenere le migliorie dei privati che andrebbero sollecitati ad agire con l’appoggio economico del Comune, dal momento che si tratta di spazi di utilizzo pubblico che conferiscono al centro una fisionomia esteticamente ragguardevole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it