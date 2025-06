Si ferma la Casa in Movimento | Un’isola umana felice e solidale

Dopo quasi vent’anni di impegno e speranza, la Casa in Movimento di Cologno Monzese chiude le sue porte, lasciando un’eredità di solidarietà e condivisione. Questo centro sociale ha rappresentato un’isola felice, un rifugio umano e solidale in un mondo spesso diviso e disumanizzato. Ora, il suo spirito vive nelle pratiche e nelle relazioni che continueranno a ispirare una società più inclusiva e consapevole, perché ogni fine è anche un nuovo inizio.

COLOGNO MONZESE Dopo quasi 20 anni chiude la Casa in Movimento, il centro sociale e collettivo ha avuto come progetto "costruire un'isola felice, umana e solidale all'interno di una città e di una società sempre più volte all'isolamento e alla disumanità. L'idea di uno spazio che fosse allo stesso tempo un fortino di resistenza a queste involuzioni e un incubatore di pratiche, analisi e riflessione critica dell'esistente, di relazioni umane ostinatamente contrarie a quella deriva individualista ed egotica da propagare all'esterno". Tantissimi incontri e testimonianze sono passati da via Neruda: da Giovanni Impastato a Malalai Joya, a chi ha raccontato Gaza in diretta o il Kurdistan o l'Afghanistan, ai baratti, la ciclofficina, il teatro, i concerti, le serate De André.

