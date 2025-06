Si cerca un escursionista non è tornato da una camminata in montagna

Le ricerche di un escursionista veneziano disperso in Val Pramper, nella Val Zoldana, continuano con intensità. Venerdì scorso, i familiari hanno segnalato la sua scomparsa dopo che non hanno più avuto contatti con lui durante una passeggiata in montagna. Le squadre di soccorso sono al lavoro per trovarlo il prima possibile e garantire la sua sicurezza. La comunità attende notizie positive, sperando in un esito favorevole.

Sono ancora in corso le ricerche di un escursionista veneziano che non è rientrato, venerdì, da una camminata in montagna in Val Pramper, nella Val Zoldana (Belluno). La segnalazione è partita dai familiari, che non riuscivano a contattarlo: a loro l'escursionista sessantenne (U.F. le sue. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

