Shanghai-California volo di soli 30 minuti? Il test che può cambiare tutto

Immagina di attraversare l'oceano in soli 30 minuti: un sogno che sta diventando realtà grazie a innovazioni rivoluzionarie. Un team di ricercatori cinesi ha appena realizzato il primo test di un motore a detonazione obliqua, aprendo la strada a voli ultra-rapidi tra Shanghai e California. Questo progresso potrebbe rivoluzionare i trasporti globali e avvicinare il mondo come mai prima d’ora. La sfida è appena iniziata, ma le possibilità sono infinite.

Un volo Shanghai-California in 30 minuti? Presto potrebbe essere possibile. Un gruppo di ricercatori cinesi dell'Accademia delle Scienze ha effettuato con successo un test sul motore a detonazione obliqua, il primo al mondo. Si tratta di un progetto scientifico che mira a costruire un velivolo in grado di raggiungere qualsiasi luogo nel mondo entro un'ora prima del 2030. Questo nuovo motore, come si legge sul Corriere della Sera, utilizza onde di detonazione oblique come forza di supporto e si alimenta semplicemente con il cherosene aeronautico RP-3, un cherosene commerciale comune. Tuttavia, ci sono ancora dei problemi da risolvere, come il fatto che i motori supersonici usati finora, che hanno fatto affidamento sull'idrogeno o sull'etilene come combustibile e che si accendono rapidamente, hanno dei requisiti di stoccaggio poco pratici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Shanghai-California, volo di soli 30 minuti? Il test che può cambiare tutto

