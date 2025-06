Sfrattati altri cento ospiti di don Biancalani | addio bagni in piscina la parrocchia di Vicofaro torna ai fedeli

La vicenda di Vicofaro segna un nuovo capitolo nel volto della parrocchia di don Massimo Biancalani, che si prepara a riconquistare il suo ruolo di comunità radicata e autentica. Con l’evacuazione di altri cento ospiti e la riapertura alla partecipazione dei fedeli, il quartiere torna a respirare un’aria di normalità, lasciando alle spalle tensioni e controversie. È un momento di rinascita per Vicofaro, pronto a riscrivere il proprio futuro con speranza e determinazione.

L’hotel per migranti non c’è più: altri cento ospiti sono stati sfrattati dalla parrocchia di Vicofaro. E la località in provincia di Pistoia torna verso la normalizzazione con il suo prete idolo della sinistra, don Massimo Biancalani, costretto a salutare i suoi immigrati uno alla volta. Con l’eventualità incombente di dover tornare a celebrare qualche messa in più e a fare qualche bagno in piscina in meno. Dopo l’ordinanza di sgombero disposta dal Comune il 7 giugno per criticità igienico sanitarie, gli ospiti vengono trasferiti in gruppi sempre più numerosi. Don Biancalani, addio Bergoglio, la Curia cambia registro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it