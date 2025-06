Settore giovanile Inter annunciati gli allenatori della Primavera e di tutte le squadre Under | ecco i nomi

Il settore giovanile dell'Inter si prepara a una stagione ricca di novità, con l'annuncio ufficiale degli allenatori delle squadre Under per il 2024. Un mix di esperienza e giovani talenti che punta a rafforzare il vivaio nerazzurro e a valorizzare le future stelle del calcio italiano. Ecco tutti i nomi e le strategie ufficializzate dal club meneghino, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi e crescita. Ecco tutti i dettagli.

Settore giovanile Inter, ecco che sono stati annunciati tutti gli allenatori delle varie squadre Under dei nerazzurri, ecco tutti i nomi e il comunicato ufficiale odierno del club meneghino. Tramite un comunicato ufficiale apparso questa mattina sui portali del club il Settore giovanile Inter ha reso noti gli allenatori che seguiranno i più giovani nerazzurri nel corso della prossima stagione. Benito Carbone per l’under 20, Simone Fautario all’under 18, Samir Handanovic con l’under 17, Paolo Dellafiore per l’under 16 e Juan Solivellas Vidal all’under 15. Il messaggio: COMUNICATO UFFICIALE SETTORE GIOVANILE INTER – Definiti gli allenatori che guideranno le formazioni del vivaio nerazzurro nella nuova stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com