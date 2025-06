Settimana corta per i deputati dopo le polemiche Ciriani fa retromarcia | Era solo un’ipotesi

Dopo le polemiche scatenate dalla proposta di Ciriani sulla settimana corta per i deputati, il ministro fa marcia indietro precisando: "Non era certo un modo per lavorare meno". Con l’impegno di lavorare a pieno ritmo fino all’8 agosto, si rafforza la volontà di mantenere alta l’efficienza parlamentare. La questione si chiude o si apre ad altre discussioni?

Il ministro Ciriani, dopo le polemiche per la proposta, da lui avanzata, della settimana corta per i deputati, anticipando le interpellanze dal venerdì al giovedì, ha fatto un passo indietro: "Non era certo un modo per lavorare meno. fino all’8 agosto lavoreremo a pieno ritmo, senza defezioni o perdite di tempo", ha assicurato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: settimana - corta - deputati - polemiche

Sace adotta settimana corta: produttivitĂ in crescita del 26% nel 2024 - SACE ha adottato con successo la settimana corta di quattro giorni, dimostrando un aumento della produttivitĂ del 26% nel 2024.

Settimana corta per i deputati, dopo le polemiche Ciriani fa retromarcia: "Era solo un'ipotesi" Vai su X

Che miseria le polemiche sul viaggio in aereo della figlia della Meloni. Vai su Facebook

Settimana corta per i deputati, dopo le polemiche Ciriani fa retromarcia: “Era solo un’ipotesi”; Settimana corta a Montecitorio, venerdì libero per i deputati? La proposta fa discutere. Gli stipendi però non si riducono: ecco quanto guadagna al mese un parlamentare; La Lega boccia la settimana corta per i deputati: “La questione non esiste”.

Settimana corta per i deputati, dopo le polemiche Ciriani fa retromarcia: “Era solo un’ipotesi” - Il ministro Ciriani, dopo le polemiche per la proposta, da lui avanzata, della settimana corta per i deputati, anticipando le interpellanze dal venerdì ... Da fanpage.it

La Lega boccia la settimana corta per i deputati: “La questione non esiste” - La proposta del ministro Ciriani per cancellare le sedute del venerdì alla Camera trova contrario anche il Pd: “Inaccettabile” ... repubblica.it scrive