Settecolli Ceccon primo nei 200 dorso Wellbrock vince i 1500 Paltrinieri è secondo Curtis regina dei 50

Il Trofeo Settecolli 2025 regala emozioni indimenticabili: Gregorio Paltrinieri si piazza secondo nei 1500 stile libero, confermando il suo talento in vasca, mentre Wellbrock domina con un crono impressionante. La regina dei 50 è Regina Regina, e Wellbrock si prende la scena tra gli uomini. Con questo scenario di alto livello, il mondo del nuoto aspetta con trepidazione i prossimi appuntamenti, in particolare i Mondiali di Singapore, dove Gregor potrebbe stupire ancora.

Gregorio Paltrinieri (nella foto) chiude al secondo i 1.500 stile libero al Trofeo Settecolli 2025. Il 30enne di Carpi ferma il cronometro sul tempo di 14’58”22 ed esce sconfitto dal duello testa a testa con il tedesco Florian Wellbrock (14’53”59). Completa il podio Ivan Giovannoni, terzo in 15’03”90. Greg è soddisfatto e non ha ancora deciso se scendere in vasca ai Mondiali di Singapore, posto che si cimenterà già nelle acque libere. Sara Curtis dopo aver vinto i 100 sl, ieri ha vinto i 50 sl fermando i cronometri su 24”74. La 18enne piemontese, campionessa europea juniores in carica, ha preceduto Silvia Di Pietro rimasta sotto i 25” (24”81). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net