Settecolli 2025 Paltrinieri | La gara è andata bene Era la prima in vasca dopo i Giochi

dimostrato ancora una volta di essere un campione completo, capace di eccellere in tutte le discipline natatorie. La vittoria in vasca al Settecolli 2025 segna un importante ritorno alle competizioni ufficiali dopo i successi nelle acque libere, alimentando le speranze dell’Italia nel panorama mondiale. Gregorio Paltrinieri si conferma una stella luminosa del nuoto italiano, pronto a conquistare nuovi traguardi e a scrivere pagine memorabili della sua straordinaria carriera.

Roma – Dopo le gare medagliate nelle acque libere nelle diverse tappe di Coppa del Mondo con l’oro europeo appena vinto nei 5 km, Gregorio Paltrinieri è tornato a gareggiare in vasca e lo ha fatto al Settecolli 2025. Attorniato dall’entusiasmo dei migliaia di tifosi accorsi allo Stadio del Nuoto, l’Azzurro ha conquistato uno splendido secondo posto nei 1500 metri. Si conferma un atleta straordinario e punta ai prossimi impegni internazionali. Ha fatto il buon tempo di 14’58?22 e ha siglato un ottimo ritorno in vasca, nell’ultima giornata di gare di ieri (leggi qui): “La gara è andata bene, considerando che era la prima che disputavo in vasca dopo i Giochi – spiega il 30enne carpigiano, argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, come riporta federnuoto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

