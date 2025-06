Sesto giardini in balia dei vandali La polizia locale mette le telecamere

Sesto Giardino, un’oasi di relax e natura, è ora sotto assedio dei vandali: giochi distrutti, cancelli divelti e tubature spaccate minacciano lo spazio, lasciando la comunità preoccupata. L’assessore Gianni Fiorino lancia un appello ai cittadini e, nel frattempo, la polizia locale installa telecamere di sorveglianza per tutelare questo prezioso bene comune. La sicurezza e la cura dei nostri spazi verdi dipendono anche dall’impegno di tutti; insieme, possiamo riportare vita e serenità ai giardini.

Giardini in balia dei vandali: centraline rotte, cancelli divelti, tubature dell’acqua spaccate, oltre a giochi e arredi danneggiati. L’assessore Gianni Fiorino fa appello ai sestesi e intanto la polizia locale piazza le fototrappole per correre ai ripari. "Da giorni, anzi da settimane, ignoti stanno letteralmente manomettendo gli impianti che servono per irrigare gli spazi verdi – spiega l’assessore all’Ambiente -. Alle centraline vengono staccate le batterie, gli impianti di irrigazione tagliati, le tubature dell’acqua spaccate. Stiamo posizionando delle fototrappole e speriamo ci possano aiutare per cercare di arginare questo fenomeno distruttivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto, giardini in balia dei vandali. La polizia locale mette le telecamere

