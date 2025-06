Sesto Fiorentino farmaci vietati | dove si spinge la giunta di sinistra

Tra decisioni controverse e boicottaggi che rischiano di far male ai cittadini, Sesto Fiorentino si trova al centro di un dibattito acceso sulla presenza di farmaci israeliani nelle farmacie locali. Mentre alcuni sostengono la necessità di sostenere il rispetto delle scelte etiche, altri fanno notare i rischi per la salute pubblica. La questione evidenzia come le scelte politiche possano influenzare direttamente il benessere della comunità , aprendo un dibattito cruciale su valori e responsabilità .

Il boicottaggio che fa male. Ché un conto è riempire gli scaffali di Gazacola e un altro è svuotarli dai farmaci israeliani: ma niente, siamo arrivati anche a questo. Sesto Fiorentino, qualche chilometro a nord del rosso capoluogo toscano e una polemica che è esattamente la stessa di quella che sta travolgendo i super: l’Afs, l’Azienda farmacie e servizi spa, che è una partecipata al 100% dal Comune guidato da Lorenzo Falchi (Sinistra italiana), ha deciso di disfarsi dei medicinali, dei parafarmaci, delle attrezzature mediche e (per non farsi mancare nulla) pure dei preparati cosmetici prodotti in Israele. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sesto Fiorentino, "farmaci vietati": dove si spinge la giunta di sinistra

In questa notizia si parla di: sesto - fiorentino - farmaci - sinistra

Il 16 maggio a Sesto Fiorentino la presentazione del Quaderno della Fondazione Rosselli - Il 16 maggio, Sesto Fiorentino ospiterà la presentazione del Quaderno 2025 della Fondazione Rosselli, intitolato 'Toscana Regione d'Italia' (ed.

L’uomo qui sotto si chiama Lorenzo Falchi, nella vita fa il sindaco, primo cittadino di Sesto Fiorentino. Ha deciso di non restare a guardare in silenzio e, assieme alla sua giunta, ha decretato ufficialmente lo stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature Vai su Facebook

Translate postLe farmacie di #SestoFiorentino boicottano i farmaci made in #Israele. #Gaza #Avs https://corrierefiorentino.corriere.it/notizie/cronaca/25_giugno_26/le-farmacie-di-sesto-fiorentino-boicottano-i-farmaci-made-in-israele-c47d42e0-a6e4-45ce-890 Vai su X

Sesto Fiorentino, farmaci vietati: dove si spinge la giunta di sinistra | .it; Boicottaggio farmaci. Kapo (SI) Scelta coraggiosa, coerente e legittima; Bezos a Venezia, Brugnaro disintegra il Pd: In primavera si vota. Le pare normale? | .it.

Sesto Fiorentino dice stop a prodotti Israele in farmacie comunali, sindaco Falchi: "Tocca a noi fare la nostra parte" - Il Comune di Sesto Fiorentino, sindaco Lorenzo Falchi, componente segreteria nazionale di Sinistra Italiana guidata da Nicola Fratoianni, dice stop alla vendita di farmaci, parafarm ... Secondo msn.com

Le farmacie di Sesto Fiorentino non venderanno più prodotti israeliani: la delibera è comunale - Stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane. Lo riporta msn.com