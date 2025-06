Sessione straordinaria Maturità | richieste scuole dal 2 luglio al 3 settembre

Se sei uno studente o un docente coinvolto nell’Esame di Stato, tieni presente che la sessione straordinaria della maturità è ora possibile! Con l’Ordinanza ministeriale 67/2025, le scuole possono richiederla dal 2 luglio al 3 settembre, offrendo una valida opportunità per chi ha bisogno di un’appello supplementare o di recupero. Scopri tutti i dettagli e come prepararti per questa importante occasione di flessibilità e supporto.

Come previsto dall'Ordinanza ministeriale 672025, che regola lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, è prevista la possibilità di attivare una sessione straordinaria. Le scuole possono effettuare le richieste dal 2 luglio al 3 settembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

