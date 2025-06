Serie tv le nuove uscite di luglio 2025 | dai ritorni di Barry e Dexter al debutto di Adults

Luglio 2025 si prospetta come un mese imperdibile per gli amanti delle serie TV, con ritorni attesi e debutti sorprendenti che tengono viva la passione anche sotto il sole estivo. Tra i ritorni di peso come Barry e Dexter, e l’arrivo di nuovi titoli come Adults, le piattaforme continuano a offrire contenuti di alta qualità per intrattenere gli spettatori italiani. Preparatevi a scoprire cosa ci riserva questa calda estate televisiva.

Il via vai di contenuti sulle piattaforme disponibili in Italia per la visione di serie tv non si placa nemmeno con il caldo di luglio, regalando anche qualche chicca. Sicuramente la più attesa è Barry, su Sky e Now infatti verranno distribuite le stagioni 3 e 4 della serie ideata ed interpretata da quel genietto di Bill Hader sul killer che si innamora del teatro. Da segnare sul calendario anche il debutto su Disney+ di Adults, serie che punta a diventare la Frien ds della GenZ. Saranno sicuramente in molti ad attendere con ansia l’11 luglio, quando su Paramount verranno resi disponibili gli episodi di Dexter: Resurrection, terzo capitolo della saga del serial killer partorito dalla penna di Jeff Lindsay. 🔗 Leggi su Open.online

