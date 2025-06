Serie di incendi di sterpaglie | interventi ad Anghiari e Arezzo

Oggi, domenica 29 giugno, la provincia di Arezzo è stata teatro di una serie di incendi di sterpaglie che hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei volontari. Le fiamme, divampate in diverse zone, hanno messo a dura prova le squadre di emergenza, impegnate a domare il fuoco e a garantire la sicurezza delle comunità. La situazione resta sotto controllo, ma è un richiamo all’importanza della prevenzione e della vigilanza ambientale.

