Serie A Verdone presenta Gasperini | Ci farà correre Ranieri … | VIDEO

Nel cuore pulsante dell’Italian Global Series Festival, Carlo Verdone, tifoso sfegatato della Roma, si apre sulla passione per il calcio, intrecciando storie di Gasperini e Ranieri. Tra aneddoti e analisi, il celebre attore ci coinvolge in un viaggio emozionante nel mondo del pallone, dimostrando come il calcio sia molto più di uno sport: è vita, storia e passione condivisa. Scopri di più nel video esclusivo di Gazzetta.it.

Carlo Verdone, tifoso della Roma, parla di calcio all'Italian Global Series Festival di Gasperini e Ranieri.

Roma, Verdone: "Gasperini ci farà correre. Ranieri una garanzia" - Carlo Verdone, celebre tifoso della Roma, ha incantato il pubblico dell'Italian Global Series Festival di Riccione, ricevendo l’Excellence Award e il premio FS.

Punto e virgola La volpe e Roma: Gasperini, non si fidi di chi le dice male del bene Benvenuto caro Gian Piero e si fidi: non dia retta a chi le continua a dire che Roma è un brutto posto per fare calcio. Loro a Roma non ci sono arrivati, oppure sono stati mandat Vai su Facebook

Festival delle serie tv: Luisa Ranieri, Bille August, The Jackal, Carlo Verdone e Dean Morris per queste giornate riccionesi / LA GALLERY FOTOGRAFICA - Un incontro ricco di intensità ha animato giovedì sera l’Arena Ceccarini di Riccione per l’Italian Global Series: protagonista l’attrice Luisa ... Lo riporta corriereromagna.it

Ranieri: "Rispetto l'Italia, ma sono della Roma. Gasperini è l'uomo giusto" - Il neo senior advisor giallorosso: "Ho scelto lui perché sono convinto che qui c'è bisogno di uno che è sempre incavolato e vuole migliorare: di questo c'è bisogno per diventare grandi" ... Da gazzetta.it