Serena Zaniboni | Femina machina

il modo in cui si percepiscono e si relazionano tra loro. Serena Zaniboni, con il suo progetto "Femina Machina," invita a riflettere sulle trasformazioni dell’identità femminile, sfidando stereotipi e aprendo nuove strade di pensiero. Attraverso un’analisi profonda dello spazio e del tempo, ci guida in un viaggio innovativo, dove l’essere femminile si evolve continuamente, plasmando il nostro futuro con forza e grazia.

" L'essere, diceva Aristotele, si dice in molti modi - To on légetai pollachôs - Serena fa esattamente questo con l'essere della donna. Non solo, ma la configura secondo le direttrici dello spazio e del tempo. Gli enti, persone e cose, non sono, ma diventano e modificano naturalmente, anche il.