Serbia forti scontri fra la polizia e i civili che chiedono nuove elezioni

Una notte di tensione e rivolta ha avvolto Belgrado, dove decine di migliaia di cittadini sono scesi in piazza chiedendo un cambio di governo e nuove elezioni. Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine sono stati intensi, segnando un momento cruciale nella storia politica della Serbia. La città è in fermento, e il futuro del Paese si gioca in queste ore decisive. La questione rimane aperta, ma una cosa è certa: la voce della popolazione non si può ignorare.

Notte agitata e all'insegna delle proteste, quella di Belgrado. La capitale della Serbia è stata teatro di forti scontri tra la polizia e diversi manifestanti che si erano riuniti per chiedere le dimissioni del governo di Aleksandar Vu?i? e nuove elezioni. Secondo le forze dell'ordine, ai cortei hanno partecipato all'incirca trentaseimila persone, ma per gli organizzatori i numeri erano molto più alti. Polizia e civili si sono scontrati nei pressi di un accampamento di contromanifestanti, sostenuti dal governo. La scelta del 28 giugno come data indicata per i cortei non è casuale: il giorno corrisponde alla festa di San Vito e all'anniversario di una storica battaglia contro l'impero Ottomano, risalente al 1939.

