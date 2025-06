Sennori violenza cieca alla festa di S Giovanni | 6 ragazzi accoltellati uno è in fin di vita

Una notte di terrore a Sennori, dove la festa di San Giovanni si è trasformata in scena di violenza cieca e indiscriminata. Sei giovani tra i 16 e i 18 anni sono rimasti feriti da un clima di aggressività improvvisa, con uno in condizioni gravissime. Un episodio che scuote la comunità e mette in luce le fragilità di un contesto spesso sotto i riflettori. Restate aggiornati su questa tragedia, perché la verità è ancora tutta da chiarire.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Serata drammatica nel Sassarese, coinvolti giovanissimi tra i 16 e i 18 anni. Un’esplosione di violenza ha sconvolto la festa di San Giovanni a Sennori, piccolo centro a pochi chilometri da Sassari. Durante i festeggiamenti, sei adolescenti sono stati accoltellati, uno dei quali verserebbe in condizioni disperate. Tra i feriti anche l’aggressore. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive all’aggressione, tutti i ragazzi coinvolti hanno tra i 16 e i 18 anni. Tra i feriti ci sarebbe anche il presunto accoltellatore, anch’egli un giovane, probabilmente coinvolto in una rissa degenerata nel sangue. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sennori, violenza cieca alla festa di S. Giovanni: 6 ragazzi accoltellati, uno è in fin di vita

In questa notizia si parla di: sennori - violenza - festa - giovanni

Sennori, violenza cieca alla festa di S. Giovanni: 6 ragazzi accoltellati, uno è in fin di vita.

Sassari, sei giovani accoltellati alla festa di San Giovanni a Sennori. Uno è grave - I carabinieri giunti sul posto hanno individuato l’accoltellatore, anche lui ferito ... Da quotidiano.net

Sennori rissa durante i festeggiamenti di San Giovanni : cinque giovani accoltellati: uno è grave - Una notte di festa si è trasformata in una tragedia a Sennori, dove cinque giovani sono stati feriti a coltellate durante una rissa scoppiata a margine dei festeggiamenti per San Giovanni Battista. cronachenuoresi.it scrive