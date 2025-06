Senesi Juventus | arrivano conferme sull’interessamento di quella rivale italiana per l’argentino ma per prenderlo servirà questa mossa in uscita! Cosa filtra

Il mercato estivo si infiamma: oltre alla Juventus, anche un'altra rivale italiana avrebbe messo gli occhi su Marco Senesi, il difensore argentino in cima alle preferenze di molte big. La strategia per portarlo in Italia sembra legata a una mossa di uscita da parte sua, un dettaglio che potrebbe fare la differenza. La questione si fa sempre più intricata, e il futuro di Senesi rimane tutto da scoprire.

Senesi Juventus, non ci sono solo i bianconeri sul difensore argentino! Arrivano conferme sull’interessamento di quella rivale italiana. Marco Senesi è un obiettivo del calciomercato Juventus per questa estate, ma il suo inserimento all’interno della rosa bianconera non sarà affatto semplice. Questo è quanto trapela nel tweet pubblicato da Orazio Accomando sul proprio profilo X. Secondo quanto risulta al giornalista, sul difensore di proprietà del Bournemouth ci sarebbe l’interesse della Real Sociedad e, soprattutto, quello della Roma. Ai giallorossi è gradito il profilo dell’argentino, ma ai giallorossi servirà una grande uscita per introdurlo nella sponda romanista della capitale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com