Senesi Juve i bianconeri possono giocarsi questa carta per convincere il Bournemouth! La contropartita individuata

La Juventus si prepara a sferrare l’attacco decisivo per rinforzare la sua difesa, e tra le mosse più intriganti c’è il possibile scambio con il Bournemouth. Senesi, giovane e promettente difensore centrale, potrebbe essere il colpo giusto, ma per convincere i britannici, i bianconeri stanno già pensando alla contropartita ideale da offrire. È una strategia che potrebbe fare la differenza nel mercato estivo, aprendo nuove prospettive per il reparto arretrato della Vecchia Signora.

dal club bianconero. Tra gli obiettivi del calciomercato Juve per questa estate c'è anche l'inserimento in rosa di un nuovo difensore centrale che possa rimpolpare un reparto messo continuamente alla prova. Tra le soluzioni in tal senso c'è anche Senesi, di proprietà del Bournemouth. Il calciomercato Juve potrebbe anche decidere di giocarsi la carta Mbangula, molto richiesto in Premier League e che potrebbe interessare alle Cherries.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

? Entra dalla panchina e prova ad accendere la luce: il solito, grande impatto di Kenan #Yildiz La domanda sorge spontanea: può questa #Juve rinunciare al suo talento dal primo minuto? Aspettiamo i vostri commenti, bianconeri! LEGGI TUTTE LE NOT Vai su Facebook

Balerdi Juve (Gazzetta): il Marsiglia continua a fare muro; Perché Kolo Muani può giocare il Mondiale per Club con la Juventus; Contro chi potrebbe giocare la Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club?.

Pistocchi: "Juve? Idea di gioco e mentalità possono fare la differenza. E sulle parole di Koopmeiners..." - Maurizio Pistocchi ha commentato così su X della vittoria del City sulla Juve: "Idea di giuoco e mentalità possono fare la differenza, ma in Italia ci raccontano che conta il DNA ... Da tuttojuve.com

Juventus, Tudor sfida il City: "Non si può giocare per pareggiare" - Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida che decide il primo posto nel girone: "Coceiçao puo andare in panchina, che bella sorpresa Kostic" ... Riporta sportmediaset.mediaset.it