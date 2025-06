Senegal Kenya Burkina Faso e Etiopia | sei progetti modenesi di cooperazione

Quattro storie di speranza e azione, provenienti dal cuore dell’Africa e portate avanti da sei progetti modenesi di cooperazione. Dall’aumentare la resilienza di Pikine in Senegal al rafforzare la sicurezza alimentare in Kenya, passando per la costruzione di pozzi e il sostegno alle comunità vulnerabili del Burkina Faso. Questi interventi dimostrano come l’impegno possa davvero cambiare vite e costruire un futuro più equo e sostenibile.

Aumentare la resilienza della comunità di Pikine in Senegal intervenendo sugli effetti del cambiamento climatico; migliorare la sicurezza alimentare in una contea del Kenya. Ma anche costruire un pozzo per l’orto comunitario e garantire lavoro e salute per le comunità vulnerabili del Burkina Faso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

