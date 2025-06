Senato Usa apre il dibattito sulla legge di spesa di Trump

Il Senato USA apre il dibattito su un ambizioso e controverso disegno di legge di spesa promosso da Trump. Un progetto che mira a rafforzare l’eredità dell’ex presidente, estendendo i tagli fiscali e ridefinendo il futuro delle politiche sociali americane. La proposta si presenta come un banco di prova per le divisioni politiche e per il destino delle priorità nazionali. Resta da vedere se questo "One Big Beautiful Bill" riuscirà a superare le sfide del Congresso.

I senatori statunitensi hanno iniziato a discutere il "grande e bellissimo" disegno di legge sulla spesa di Donald Trump, una proposta estremamente divisiva che realizzerebbe parti fondamentali dell'agenda interna del presidente degli Stati Uniti, apportando al contempo tagli massicci ai programmi di assistenza sociale. Trump spera di suggellare la sua eredità con il 'One Big Beautiful Bill', che estenderebbe i tagli fiscali del primo mandato, in scadenza, con un costo di 4,5 trilioni di dollari e rafforzerebbe la sicurezza dei confini. Il sì nonostante i dubbi di molti repubblicani.

