Sella un mercato con cifre folli Nicolai | Ci sono richieste assurde ma siamo vicini a un’altra firma

Il mercato della Serie A2 è un vero e proprio fuoco di fila di trattative e cifre da capogiro, con richieste incredibili che testimoniano quanto il livello si sia alzato. Nicolai conferma: “È un mercato folle”. Giugno si preannuncia infuocato sotto ogni fronte, tra rinforzi ambiziosi, mosse strategiche e uno scenario in continua evoluzione. In questa fase cruciale, le squadre cercano di costruire il roster perfetto per conquistare obiettivi ambiziosi, facendo emergere un’estate ricca di sorprese e colpi di scena.

"E’ un mercato folle". Giugno bollente, e non solo per il clima arroventato delle città che vanno da nord a sud del paese, ma anche per il mercato del basket di Serie A2, che in queste settimane sta vivendo il suo picco. Tra chi si rinforza per cercare la promozione, chi per un posto stabile nei playoff e chi, come Cento, sta cominciando a plasmare un roster in buona parte rinnovato rispetto alla scorsa stagione per puntare ad una salvezza, possibilmente da raggiungere con meno patemi possibili. Le prime mosse, il gm Nicolai e la società le hanno già fatte, con i rinnovi di Davis, Berdini, Tanfoglio e Moretti, più la firma del veterano Montano, e nei prossimi giorni, a questi, dovrebbe aggiungersi un altro nuovo innesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Sella, un mercato con cifre folli». Nicolai: "Ci sono richieste assurde, ma siamo vicini a un’altra firma»

