Selargius travolto e ucciso 46enne a piedi sulla Statale 554 | alla guida 25enne positiva all’alcol test

Un tragico incidente sulle strade di Selargius scuote la comunità: un 46enne nigeriano, attraversando a piedi la Statale 554 all'alba, perde la vita in modo drammatico. Alla guida, una giovane di 25 anni risultata positiva all’alcol test, ha provocato il terribile impatto tra Selargius e Settimo San Pietro. La notizia sconvolge, ma ora è fondamentale fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità di questa tragedia.

L’incidente tra Selargius e Settimo San Pietro. È stato travolto e ucciso all’alba mentre attraversava a piedi la strada statale 554, all’altezza dell’incrocio con via Roma, nel tratto tra Selargius e Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari. Il sinistro si è verificato intorno alle 5:00 di domenica 29 giugno. La vittima è un uomo di 46 anni, di nazionalità nigeriana, ospite di una struttura d’accoglienza della zona. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’incidente è avvenuto poco prima delle 5 del mattino. Il pedone stava attraversando in un punto privo di passaggi protetti quando è stato centrato da una BMW guidata da una giovane di 25 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it