Sei un po’ boomerone Fedez trascina Renzi nel suo podcast e lo percula | ecco come ha reagito il leader di Italia Viva – Il video

Un incontro surreale, a tratti comico, tra politica e intrattenimento. Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, è stato ospite di Fedez e Mr. Marra a Pulp Podcast, regalando agli ascoltatori un mix di ricordi personali, battute ironiche e qualche riflessione sulla politica passata e futura. Nella breve clip che promuove l’uscita dell’intera puntata, domani alle 14, si intuisce il tono scherzoso e leggero: «My English is not very good, but I can discuss in English with you (il mio inglese non è molto buono, ma possiamo discutere in inglese, ndr)», dice Renzi a Fedez, che lo provoca: «La Meloni è più brava». 🔗 Leggi su Open.online