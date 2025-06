Sei un bambino divertiti! La provocazione dello scrittore Joel Dicker | A 5 anni troppe lingue e obblighi Così uccidiamo la loro spensieratezza

Immaginate un mondo in cui i bambini, già a cinque anni, devono imparare molte lingue, suonare strumenti e affrontare mille attività. Joel Dicker denuncia questa corsa alla perfezione che rischia di cancellare la spensieratezza dell'infanzia, trasformando il gioco in un obbligo. Ma è davvero questa la strada giusta? Scopriamo insieme come possiamo riappropriarci del diritto dei più piccoli di vivere con semplicità e gioia.

"A cinque anni devono imparare cinque lingue, suonare uno strumento e performare in mille attività": con queste parole lo scrittore Joël Dicker ha smascherato al Salone del Libro di Torino la deriva di un'infanzia trasformata in progetto di perfezione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

