Sei anni fa hanno deciso di trasferirsi nell’isola che avevano ereditato più acqua che terra Per salvarla e farla rivivere rispettando i tempi della natura Una scelta che richiede cura fatica e tanto amore

Sei anni fa, due sorelle hanno scelto di dedicarsi alla salvezza di un’isola magica, eredità di acqua e terra, immersa nella Laguna. Con cura, fatica e tanto amore, lavorano per preservare questo fragile ecosistema tra tramonti indimenticabili e argini vulnerabili. La loro storia è un esempio di resilience e dedizione, dimostrando che, con passione, anche le sfide più grandi possono essere superate. Perché il vero cambiamento inizia dalle piccole azioni quotidiane.

Nel cuore della Laguna, c'è un'isola magica che ha tramonti indimenticabili e argini fragili. Tra queste barene (i terreni pianeggianti tipici delle lagune, che finiscono periodicamente sommersi, ndr), battute dallo scirocco e minacciate dall'acqua alta, due sorelle hanno deciso di costruire un futuro. E se la Laguna si salverà, sarà anche grazie a loro. Martina e Anna Sarzetto, 36 e 31 anni, hanno ricevuto in eredità la valle Falconera, un esteso ambiente misto terraacqua, un tempo privilegiato dai falconi prima ancora che dagli uomini. Sei anni fa hanno deciso di trasferirsi nell'isola che avevano ereditato, più acqua che terra. Per salvarla e farla rivivere, rispettando i tempi della natura. Una scelta che richiede cura, fatica, e tanto amore

