Segnala risultato e obiettivi mentre i giovani leoni diventano di nuovo campioni europei

Questa notte storica in Slovacchia ha celebrato il ritorno degli Young Lions sul tetto d’Europa, grazie a una vittoria emozionante contro la Germania. Con un inizio deciso e un goal di Harvey Elliott, l’Inghilterra under 21 ha segnato il risultato e raggiunto i propri obiettivi di leadership e riconoscimento nel continente. Una conquista che rafforza il loro futuro e promette grandi successi in vista delle prossime sfide.

In una notte drammatica in Slovacchia, l'Inghilterra under 21 è emersa vittoriosa rispetto ai minori della Germania per diventare di nuovo campioni europei. L'Inghilterra uscì dai blocchi in una raffica e fu premiata a soli cinque minuti quando Harvey Elliott ha aperto il punteggio. Dopo una mossa liscia iniziata con un calcio di punizione vinto da Alex Scott, il tiro di Omari Hutchinson è stato parsato dal portiere tedesco Noah Atubulu, ma Elliott era a disposizione per finire nell'angolo in basso a destra.

CASSANO ANCORA UNA VOLTA SI DISTINGUE! I RAGAZZI DELL’ERODOTO DI THURII sono ufficialmente CAMPIONI EUROPEI DI ROBOTICA! Un risultato straordinario che parla di talento, impegno e passione. Congratulazioni ai ragazzi, ai loro d Vai su Facebook

San Marino. Conclusi con grandi risultati i Campionati Europei a Squadre di Atletica a Maribor; Risultato storico per il judo senese: 3 argenti al Campionato d’Europa per il CUS Siena; Andy Diaz è Campione Europeo Indoor nel salto triplo! · Risultati atletica oggi.

Europei a squadre: l'Italia in cerca del bis a Madrid - L'Italia cercherà nei campionati europei a squadre, che iniziano oggi a Madrid con le due gare di salto con l'asta, di confermare il titolo vinto 2 anni fa a Chorzow in Polonia, in una manifestazione ... Riporta msn.com

Diretta/ Italia Portogallo U17 (risultato finale 3-0): azzurrini campioni d'Europa! (Europei 2024, 5 giugno) - IlSussidiario.net - Azione personale di Liberali che arriva al limite e calcia, tiro messo in angolo. ilsussidiario.net scrive