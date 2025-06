Sedicenne morto in scooter fermato il pirata | è un pregiudicato di 53 anni

Tragedia a Mondragone: un sedicenne perde la vita in un incidente e il presunto pirata, un pregiudicato di 53 anni legato alla camorra, viene fermato dai carabinieri. La comunità è sotto shock, mentre si cerca di fare luce su questa drammatica vicenda. Una storia che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle strade e la lotta contro le ingiustizie. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri hanno fermato il presunto pirata della strada che venerdì sera a Mondragone (Caserta) ha travolto con la sua auto lo scooter Honda guidato dal 16enne Luigi Petrella che, dopo essere caduto, è deceduto al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Si tratta di un pregiudicato di 53 anni, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone, fratello di un collaboratore di giustizia.  I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone lo hanno fermato a Perugia per omicidio stradale. Determinanti le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dai carabinieri intervenuti sul posto, quando già il 16enne era stato portato in ospedale mentre l’investitore che lo aveva travolto aveva fatto perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sedicenne morto in scooter, fermato il pirata: è un pregiudicato di 53 anni

