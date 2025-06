Scuole civiche Fest e tornano i Notturni e l’ascolto UanTuUan

Le Civiche Fest 2025, arti linguaggi live, celebrano i 25 anni delle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano con un ricco calendario di spettacoli, installazioni, concerti e incontri. Da domani, nella splendida cornice di Villa Simonetta, tornano i “Notturni in villa”: cinque serate gratuite di musica all’aperto nel cuore di Milano. Oltre 200 allievi porteranno la loro passione, dando vita a un evento imperdibile per la città. La cultura si accende nei quartieri, non perdere questa magia!

Entra nel vivo "Le Civiche Fest 2025, arti linguaggi live" con spettacoli, installazioni, concerti e incontri realizzati dalle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano che quest'anno compie 25 anni. E da domani, nella sede della Scuola di Musica Claudio Abbado tornano i "Notturni in villa": cinque serate di concerti gratuiti nel giardino di Villa Simonetta. La rassegna è parte del palinsesto "Milano è viva nei quartieri". Oltre 200 allievi - tra musicisti solisti, compositori, ensemble - animeranno le serate con "UanTuUan", esperienza di ascolto immersivo, tra un musicista e uno spettatore alla volta ogni 15 minuti.

