Scuola vacanze in primavera | Aperto un confronto nazionale

A cominciare da un confronto nazionale che coinvolge esperti, insegnanti e famiglie, per ripensare insieme il ruolo della scuola oltre i canonici mesi di lezione. L’obiettivo è creare un modello più flessibile e innovativo, capace di rispondere alle esigenze di studenti e genitori, anche durante le vacanze primaverili ed estive. Un cambiamento che potrebbe trasformare radicalmente il nostro sistema educativo, offrendo nuove opportunità di apprendimento e svago.

"L’estate senza scuola è troppo lunga, ma occorre pensare anche a come si supportano le famiglie nel periodo di sosta durante l’anno e a una idea di scuola in estate, sempre più a temperature elevate che preveda attività diverse dal momento ordinario dello stare dentro un’aula". Anche l’assessore comunale alla Scuola, Daniele Ara interviene sul dibattito relativo la riforma del calendario scolastico che tante polemiche ha suscitato. A cominciare dai mai convocati sindacati della scuola: Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola. Sul tavolo l’idea di posticipare la chiusura a giugno, anticipare la prima campanella settembrina e prevedere il famoso spring break che prevede una pausa vacanziera, verso febbraio-marzo, metodologia usata nei Paesi anglossassoni e del Nord Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola, vacanze in primavera: "Aperto un confronto nazionale"

