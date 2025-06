Scuola | l’estate precaria di migliaia di supplenti senza stipendio e senza la NASpI

L’estate porta con sé l’incertezza per migliaia di supplenti scolastici, lasciati senza stipendio e senza la Naspi. La fine delle lezioni significa spesso contratti a termine non rinnovati, creando un panorama di instabilità economica e insicurezza per chi lavora nel settore. Un problema che richiede attenzione urgente, perché nessun lavoratore dovrebbe affrontare l’estate senza tutele né certezze. È ora di aprire un dibattito serio sul futuro di queste figure fondamentali.

Con la fine delle lezioni, per migliaia di supplenti (docenti e collaboratori scolastici) inizia un periodo di incertezza economica. I contratti a termine scadono, costringendo molti a richiedere la disoccupazione (Naspi) e ad affrontare un'estate senza la sicurezza di uno stipendio. Il problema della disoccupazione estiva: supplenti senza tutele La chiusura delle scuole segna l'avvio

