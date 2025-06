Scuola Ciampi passi avanti per la riapertura

Grandi passi avanti per la scuola elementare Ciampi di San Mauro a Signa, portando speranze di una futura riapertura a settembre. Dopo l’approvazione del Comune, si stanno completando i lavori accessori che garantiranno ambienti più sicuri e accoglienti per studenti e insegnanti. L’assessore Andrea Di Natale ha infatti dichiarato: "Il nuovo atto dà mandato alla ditta di realizzare l’imbiancatura e la ripresa degli intonaci nelle pareti non...". Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa importante iniziativa.

Nuovi passi avanti per i lavori alla scuola elementare Ciampi di San Mauro a Signa, sperando che settembre porti con sĂ© anche la riapertura delle classi. Nei giorni scorsi il Comune ha approvato la determina che dĂ il via a varie opere accessorie. "Il nuovo atto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale - dĂ mandato alla ditta che sta eseguendo l’intervento di realizzare l’imbiancatura e la ripresa degli intonaci nelle pareti non oggetto dell’intervento di miglioramento sismico. Questi lavori erano previsti giĂ nell’appalto principale". Nelle scorse settimane è stata rimossa intanto la copertura, completando la sostituzione delle capriate esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola Ciampi, passi avanti per la riapertura

In questa notizia si parla di: scuola - ciampi - passi - avanti

Con Giorgia Meloni al Governo siamo tornati attrattivi per gli investimenti esteri, anche nei settori più innovativi. Altro che “decrescita felice”, noi costruiamo il futuro. Avanti così Presidente! Vai su Facebook

Scuola Ciampi, passi avanti per la riapertura.

Scuola Ciampi, passi avanti per la riapertura - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Per la scuola passi avanti verso linguaggi e competenze digitali - Ho la “brutta” abitudine di parlare solo di ciò che conosco, e ascoltare ... Da ilsole24ore.com