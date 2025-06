Scuola bocciata dai giovani | 6 su 10 denunciano che i voti non riflettono il vero talento mentre l’abbandono colpisce 1 studente su 4 nelle famiglie meno istruite I dati del Rapporto Giovani 2025

Secondo il Rapporto Giovani 2025, i giovani italiani sono sempre più insoddisfatti del sistema scolastico: 6 su 10 ritengono che i voti non riflettano il loro vero talento, e un ragazzo su quattro abbandona gli studi. La mancanza di libri in casa, soprattutto nelle famiglie meno istruite, rappresenta un ostacolo concreto. È urgente rivedere il nostro approccio all’educazione per garantire un futuro più equo e stimolante per tutti.

Avere più di 100 libri in casa può fare la differenza tra restare sui banchi o abbandonare gli studi. È uno dei dati più emblematici che emerge dal Rapporto Giovani 2025, la ricerca realizzata da Ipsos per l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo che ha messo sotto la lente d'ingrandimento il rapporto tra i giovani italiani dai 18 ai 34 anni e il sistema scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

