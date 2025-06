Scramble sul Mar Baltico due caccia Eurofighter tedeschi intercettano aereo spia russo che non si faceva identificare | l' allarme della Nato

Lo scorso 28 giugno, il Mar Baltico è stato teatro di un episodio che ha acceso l’allarme NATO: due Eurofighter tedeschi sono decollati per intercettare un aereo spia russo che si rifiutava di identificarsi. Un episodio che sottolinea le tensioni in aumento nella regione e la prontezza delle forze alleate a difendere i propri confini. Un gesto deciso che testimonia quanto la sicurezza europea sia sempre in primo piano.

Due caccia Eurofighter della Bundeswehr (le forze armate della Germania) sono stati fatti decollare lo scorso venerdì 28 giugno, per intercettare un aereo da ricognizione russo.

