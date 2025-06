Scontro tra una Jeep e un quad sulla strada provinciale 346 Belluno | un morto e un ferito

Tragedia sulla strada provinciale 346 tra Val di Fassa e Belluno: uno scontro fatale tra una Jeep e un quad ha causato una vittima e un ferito grave. La notte tra sabato e domenica si è tinta di dramma, con i soccorritori subito intervenuti per assistere le vittime. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente, mentre la comunità piange questa perdita improvvisa. La sicurezza sulle strade resta una priorità imprescindibile.

Incidente mortale, nella notte tra sabato e domenica, lungo la strada provinciale 346 tra la val di Fassa e la provincia di Belluno. Lo scontro è avvenuto tra una Jeep e un quad con a bordo due persone, una delle quali, di cui non sono ancora note le generalitĂ , ha perso la vita. In gravi condizioni l’altro occupante del quad che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco volontari di Soraga, Moena e Vigo di Fassa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra una Jeep e un quad sulla strada provinciale 346 (Belluno): un morto e un ferito

