Scontro tra una Jeep e un quad sulla la strada provinciale 346 Belluno | un morto e un ferito

Tragedia sulla strada provinciale 346 tra Val di Fassa e Belluno: un violento scontro tra una Jeep e un quad ha causato una perdita umana e gravi ferite. La notte tra sabato e domenica si è trasformata in un dramma, mentre le forze dell’ordine lavorano senza sosta per ricostruire l’accaduto e fare luce su questa terribile fatalità . Restate aggiornati per ulteriori dettagli e sviluppi.

Incidente mortale, nella notte tra sabato e domenica, lungo la strada provinciale 346 tra la val di Fassa e la provincia di Belluno. Lo scontro è avvenuto tra una Jeep e un quad con a bordo due persone, una delle quali, di cui non sono ancora note le generalitĂ , ha perso la vita. In gravi condizioni l’altro occupante del quad che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco volontari di Soraga, Moena e Vigo di Fassa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra una Jeep e un quad sulla la strada provinciale 346 (Belluno): un morto e un ferito

In questa notizia si parla di: quad - scontro - jeep - strada

Scontro tra una Jeep e un quad in Trentino: un morto e un ferito grave - Un tragico incidente nel cuore del Trentino scuote la comunitĂ : una jeep e un quad si sono scontrati a causa di una mancata precedenza, causando una vittima e un ferito grave.

Scontro tra una Jeep e un quad in Trentino: un morto e un ferito grave; Terribile incidente nella notte. Scontro tra una jeep e un quad: morta una persona. Un altro ferito elitrasportato in gravissime condizioni all'ospedale; Scontro jeep-quad a passo San Pellegrino. Un morto ed un ferito grave.

Scontro tra una Jeep e un quad in Trentino: un morto e un ferito grave - L’altro occupante del quadriciclo è stato trasportato in ospedale in elicottero ... repubblica.it scrive

Tragedia nella notte, schianto tra quad e Jeep: morto un uomo e un ferito gravissimo. Cosa è successo. - BELLUNO – Drammatico schianto nella notte lungo la provinciale 346, nel tratto che collega la Val di Fassa alla provincia di Belluno, in prossimità del Passo San Pellegrino. Da nordest24.it