Scontro tra due auto in via Emilia Parmense

Un incidente si è verificato questa mattina in via Emilia Parmense a Piacenza, all’altezza del Centro Commerciale Gotico, coinvolgendo due veicoli. Sul luogo sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca e un’auto infermieristica del 118 per soccorrere i coinvolti. Fortunatamente, le persone coinvolte non si trovano in condizioni gravi, ma l’episodio ricorda l’importanza della prudenza alla guida. La sicurezza stradale rimane una priorità.

