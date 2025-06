Scontro tra auto e monopattino con due ragazzini a bordo | paura sulla litoranea

Un pomeriggio di paura sulla litoranea di Brindisi, dove un incidente tra un'auto e un monopattino con due giovani a bordo ha scosso la comunità. La scena, che si è svolta in via Punta Penne, ha scatenato grande preoccupazione tra passanti e residenti. Fortunatamente, i primi soccorsi hanno rassicurato sulle condizioni dei ragazzini, ma l'accaduto solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale per i più giovani.

BRINDISI - Si è temuto il peggio nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno, in via Punta Penne a Brindisi: un monopattino con a bordo due ragazzini è finito contro un'auto. Entrambi sono caduti rovinosamente sull'asfalto. L'incidente si è verificato all'altezza di Lido Risorgimento, sulla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: auto - monopattino - ragazzini - bordo

In due sul monopattino tamponano auto in via Silvia Pellico e sfondano il lunotto posteriore [FOTO] - Nella serata di giovedì 15 maggio, un incidente sorprendente ha avuto luogo in via Silvio Pellico a Pescara.

INCIDENTE GAETA - VIA CALEGNA CHIUSA AL TRAFFICO. IMPATTO TRA SCOOTER E AUTO DOPO LE 12 DI QUESTA MATTINA. NESSUN FERITO GRAVE. L'UOMO A BORDO DELLO MOTOCICLO É STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE PER ACCER Vai su Facebook

Scontro tra auto e monopattino con due ragazzini a bordo: paura sulla litoranea; Scontro tra monopattino e auto sulla litoranea di Brindisi: feriti due ragazzini; Torino, Francesco Arauco muore a 15 anni sul monopattino, investito da un'auto in corso Venezia.

Monopattino travolto da un'auto sulle strisce: a bordo due ragazzini, uno è ferito - Incidente stradale tra un'auto e un monopattino con a bordo due ragazzini oggi, 28 settembre, alle 10. Si legge su ilgazzettino.it

Ragazzino investito sul monopattino in corso Venezia angolo via Breglio, è grave - È ricoverato in gravi condizioni al San Giovanni Bosco un ragazzo che, oggi pomeriggio, mentre era a bordo di un monopattino, si è scontrato con una macchina all’incrocio tra corso Venezia e via Bregl ... Scrive informazione.it