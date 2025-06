Scivola nel fiume e si ferisce, intervengono il Soccorso alpino e l'elimedica.

Un pomeriggio di svago si è trasformato in un dramma per un 51enne nel cuore di Santa Sofia. Mentre si trovava con amici nella pittoresca località Cabelli, ha scivolato nel fiume Bidente, riportando un grave trauma. Immediato l’intervento del Soccorso Alpino e dell’eliMedica, che hanno prontamente soccorso l’uomo. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo, la sua condizione è sotto controllo, ma l’incidente ricorderà a tutti quanto la natura può essere imprevedibile.

