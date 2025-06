Scivola lungo il sentiero e si rompe una caviglia | 40enne soccorso sul Lussari

Un pomeriggio di avventure e imprevisti sul Monte Lussari: un uomo di 40 anni, scivolando lungo il sentiero del Pellegrino, si è procurato una grave distorsione alla caviglia. Soccorso tempestivamente da Soccorso Alpino e Guardia di Finanza tra le meraviglie di Tarvisio, il suo salvataggio dimostra come la pronta risposta possa fare la differenza in ambienti montani. La sicurezza in montagna resta una priorità, anche quando l'imprevisto si verifica.

Intervento nel pomeriggio di oggi per la stazione di Tarvisio del Soccorso Alpino e per la Guardia di Finanza, attivate dalla centrale Sores tra le 14.30 e le 16.30 per prestare aiuto a un uomo di 40 anni, rimasto ferito lungo il sentiero del Pellegrino sul Monte Lussari, a quota 1500 metri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

