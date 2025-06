Scioperi il calendario di luglio | 11 giorni di stop tra aerei treni e bus

Il mese di luglio si preannuncia come un vero e proprio banco di prova per i viaggiatori italiani, con ben 11 giorni di sciopero tra aerei, treni e bus. Questi disagi, che coinvolgeranno sia il trasporto pubblico che quello privato, potrebbero complicare gli spostamenti di pendolari e turisti. Ad affiancarsi a queste mobilitazioni anche un grosso sciopero del trasporto aereo, che il 10 luglio unirà due diverse...

Il mese di luglio sarà un periodo particolarmente denso di scioperi in Italia, soprattutto per il settore dei trasporti. Lungo tutto il mese si alterneranno mobilitazioni nazionali e locali, specialmente in ambito ferroviario e di trasporto pubblico locale, che potrebbero rendere complessi gli spostamenti di pendolari e turisti. Ad affiancarsi a queste mobilitazioni anche un grosso sciopero del trasporto aereo, che il 10 luglio unirà due diverse mobilitazioni nazionali a una serie di scioperi locali che potrebbero rendere molto complesso muoversi in aereo in Italia. Gli scioperi nazionali dei trasporti di luglio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it