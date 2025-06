Schlein si aggrappa ai cespugli | il piano disperato degli anti-Meloni

Il panorama politico si ridisegna con una strategia disperata degli anti-Meloni, che cercano di radicarsi tra i cespugli del centrosinistra. Questi movimenti, fra germogli e sfioriture, rappresentano un’onda altalenante di iniziative: ancora isolate, come piante giovani pronte a crescere o a appassire. È un segnale di un bisogno profondo di rinnovamento che, anche al Nazareno, hanno ben compreso, lasciando intravedere nuovi scenari in evoluzione.

Spuntano, sfioriscono, poi di nuovo germogliano. E perfino si moltiplicano (come in questi giorni). È il movimento altalenante ma costante - delle iniziative centriste nel centrosinistra, cespugli ancora slegati l’uno dall’altra, diversi e con protagonisti che per ora non si parlano, di cui non si sa l’evoluzione (rimarranno germogli, moriranno, diventeranno piante robuste?), ma espressione di un’esigenza che, anche al Nazareno, hanno ben presente: se il centrosinistra vuole vincere ha bisogno di una gamba di centro. Perché, come ha ben spiegato Dario Franceschini parlando con Il Foglio, «Schlein ha scelto di stare a sinistra, Conte sta ancora più a sinistra, Avs sta a sinistra». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it