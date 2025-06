Schlein ricorda Viareggio avanti per giustizia e sicurezza

memoria viva e una battaglia per la giustizia e la sicurezza. Ricordare non è solo un gesto di rispetto, ma un impegno concreto a prevenire future tragedie e costruire un domani più sicuro per tutti. Solo mantenendo vivo il ricordo e rafforzando le nostre azioni possiamo onorare le vittime e dare loro il senso di giustizia che meritano.

Memoria, giustizia, sicurezza: sono queste le parole che ci accompagnano nel ricordo dalla strage della stazione di Viareggio. Sono passati 16 anni da quella terribile notte nella quale 32 vite innocenti vennero spezzate. Una ferita ancora aperta nel cuore di Viareggio e di tutte e tutti noi. Il nostro primo pensiero va alle vittime ed ai loro familiari ed in primis all'associazione "Il mondo che vorrei" che in questi anni ha portato avanti una lotta coraggiosa e senza sosta, chiedendo verità e giustizia. Continuare ad essere al loro fianco per la nostra comunità politica non è solo un dovere ma è un impegno al quale non verremo mai meno.

