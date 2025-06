Schlein | I diritti vanno rispettati ovunque no a un’Ue à la carte

Elly Schlein ribadisce con fermezza che i diritti fondamentali devono essere rispettati ovunque in Europa, senza concessioni o deviazioni. La sua voce si alza per richiamare istituzioni e cittadini a un impegno comune: difendere la carta di Nizza e garantire un’Europa autenticamente unita e rispettosa dei principi fondamentali. È ora di agire concretamente, perché i valori condivisi non sono negoziabili, e chi riceve fondi europei deve rispettare questa legge morale.

BUDAPEST – “L’Europa deve fare rispettare diritti fondamentali della carta di Nizza” e “la Commissione e il Parlamento europeo devono utilizzare tutti i loro strumenti” perché “non può passare l’idea di un’Europa à la carte, in cui tu decidi che cosa vuoi e cosa non vuoi, i diritti fondamentali si devono rispettare in tutta la Ue e se a qualcuno non sta bene ci dica allora perché prende i fondi europei”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Budapest per partecipare al Pride. La destra europea, aggiunge la leader dem, non si occupa “del caro bollette, del costo della vita che è aumentato in tutta Europa, del fatto che i salari in Italia sono i più bassi d’Europa e che non c’è giustizia sociale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Schlein: “I diritti vanno rispettati ovunque, no a un’Ue à la carte”

