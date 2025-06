Schianto nella notte | ragazzo di 27 anni in ospedale

Una notte drammatica a Castel Focognano, provincia di Arezzo, dove un ragazzo di 27 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. L’incidente, avvenuto intorno alle 1:30 di questa notte, ha richiesto l’intervento dei soccorritori, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo sfortunato episodio, mentre i familiari aspettano notizie rassicuranti sul suo stato di salute.

Incidente stradale nel corso della nottata in provincia di Arezzo. Un ragazzo di 27 anni è rimasto ferito nel sinistro ed è stato portato in ospedale in ambulanza. Cosa è successo a Castel Focognano L'episodio è avvenuto intorno alle 1,30 di oggi, domenica 29 giugno, lungo la strada. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

