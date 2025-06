Schianto nella notte | auto finisce fuori strada e si ribalta

Una notte drammatica nel cuore della provincia di Treviso, dove un violento schianto ha trasformato una semplice uscita di strada in un incidente che lascia il segno. Intorno alle 2:30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Possagno, in via Strade Nuove, per un'auto finita fuori strada e ribaltata. La lunga scia di incidenti continua a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza delle nostre strade, suscitando domande sul necessario intervento e prevenzione.

Non accenna a fermarsi la lunga scia di incidenti sulle strade della provincia di Treviso: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno, verso le 2.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Strade Nuove a Possagno per un'auto uscita di strada che ha terminato la propria corsa oltre il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

