Schianto nel tratto maledetto poi la moto prende fuoco | muore centauro di 34 anni

Un drammatico incidente ha scosso la provincia di Ancona: un motociclista di 34 anni, Lorenzo Perugini, ha perso la vita in un tragico schianto che ha poi causato il suo veicolo in fiamme. La tragedia si è consumata su una delle tratte più pericolose della zona, nota per incidenti precedenti. Un dolore profondo per familiari e amici, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica fatalità .

Senigallia (Ancona), 29 giugno 2025 – E' Lorenzo Perugini 34enne di Coriinaldo (Ancona) la vittima dell'incidente che si è verificato poco dopo la mezzanotte di ieri lungo la provinciale Corinaldese, in località Brugnetto. Un tratto maledetto quello compreso tra le Officine Mandolini e il distributore della Is, dove in passato si era verificato un altro incidente mortale. Lorenzo stava viaggiando in sella alla sua moto, quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Senigallia è rimasto coinvolto nell'impatto con altre due vetture: una è stata avvolta dalle fiamme, così come la moto del 34enne: il rogo non ha risparmiato Lorenzo che è arrivato all'ospedale di Torrette di Ancona in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto nel tratto maledetto, poi la moto prende fuoco: muore centauro di 34 anni

