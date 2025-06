Schianto all’incrocio | muore a 83 anni | Ad Anita lo conoscevamo tutti

Un tragico incidente scuote la comunità di Longastrino: Evaristo Bandini, 83 anni, ha perso la vita in un violento scontro all’incrocio tra le vie Pagana e Valletta. Conosciuto e stimato da tutti, stava semplicemente andando in farmacia quando il destino gli ha riservato un drammatico colpo di scena. La comunità si stringe intorno alla famiglia, riflettendo sulla fragilità della vita e sull’importanza della sicurezza sulle strade.

Stava andando in farmacia a Longastrino, poi nell’incrocio tra le vie Pagana e Valletta, si è scontrato con un altro veicolo, un Ford B Max condotto da una donna di 43 anni, rimasta leggermente ferita, mentre per l’occupante della Volkswagen Polo, Evaristo Bandini di 83 anni, la sorte non è stata altrettanto benigna. L’anziano ha perso il controllo dell’auto, finita fuori strada e poi si è cappottata. Per tutta la vita ha lavorato in un’azienda agricola di Longastrino, molto conosciuto nella zona il figlio Matteo, che abita ad Alfonsine; in un recente passato ha ricoperto la carica di presidente del comitato di frazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto all’incrocio: muore a 83 anni: "Ad Anita lo conoscevamo tutti"

In questa notizia si parla di: anni - incrocio - schianto - muore

Violento scontro tra due auto all’incrocio: una donna di circa 40 anni trasportata in ospedale in codice rosso. L’incidente tra via Verdi e via Carroceto ad Aprilia - Violento scontro tra due auto alle 2 di notte all’incrocio tra via Verdi e via Carroceto ad Aprilia. Una donna di circa 40 anni, alla guida di una Smart, è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Ubriaco tampona monopattino, muore ventenne Fatale lo schianto nella notte in un incrocio a Milano https://siciliaweb.it/2025/06/ubriaco-tampona-monopattino-muore-ventenne/… Vai su X

Tragedia a Beinasco: muore scooterista in uno schianto frontale all’incrocio. Indagini in corso sulla velocità Vai su Facebook

Schianto all’incrocio: muore a 83 anni: Ad Anita lo conoscevamo tutti; Travolto in monopattino da un’auto all’incrocio, 15enne muore nello schianto a Torino; Motociclista muore dopo lo schianto contro un’auto: chi è la vittima.

Schianto all’incrocio: muore a 83 anni: "Ad Anita lo conoscevamo tutti" - Stava andando in farmacia a Longastrino, poi nell’incrocio tra le vie Pagana e Valletta, si è scontrato con un altro veicolo, un Ford B Max condotto da una donna di 43 anni, rimasta leggermente ferita ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Thomas Castellucci muore a 19 anni, schianto fatale a Cisterna - Thomas Castellucci, 19 anni, è morto in un incidente mortale in via Nettuno, subito dopo l’incrocio con via Santa Maria Goretti, in zona Olmobello, nel comune di Cisterna di Latina. Secondo latina24ore.it