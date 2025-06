Scappa sulla pista dell' aeroporto e appicca un incendio per sfuggire agli agenti | doveva essere espulso

In un drammatico tentativo di fuga, un 29enne marocchino destinatario di un provvedimento di espulsione ha scelto di scappare lungo la pista dell'aeroporto Marconi di Bologna, creando scompiglio e rischi enormi. La sua fuga si è conclusa in modo rocambolesco, con un incendio appiccato per ostacolare gli agenti. Un episodio che scuote le norme di sicurezza e mette in discussione le misure di controllo aeroportuale.

Un 29enne di origini marocchine, destinatario di un provvedimento di espulsione, è sfuggito alla polizia mentre stava per essere fatto salire a bordo dell'aereo che lo avrebbe riportato verso il suo Paese d’origine. L'uomo si è dato alla fuga lungo la pista dell'aeroporto Marconi di Bologna poco. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: pista - aeroporto - essere - scappa

Allarme bomba su volo Ryanair, chiusa la pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi in Belgio - Un allarme bomba ha colpito un volo Ryanair proveniente da Porto, causando la chiusura della pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi, in Belgio.

Tragedia in pista, è morto il motociclista Luca Sessolo Vai su Facebook

Rocambolesca fuga all'aeroporto di Bologna: 29enne destinato all’espulsione scappa in pista e appicca incendio; Bologna, marocchino espulso dall'Italia scappa prima dell'imbarco sull'aereo: la fuga a piedi sulla pista d'at; Voli in ritardo all’aeroporto di Bologna: espulso sfugge alla polizia e appicca un incendio, ricercato.

Rocambolesca fuga all’aeroporto di Bologna: 29enne destinato all’espulsione scappa in pista e appicca incendio - Nel tentativo di seminare gli agenti e guadagnare tempo, il fuggitivo ha appiccato un incendio tra le sterpaglie dell’area circostante lo scalo, generando ... Scrive fanpage.it

Espulso sfugge a imbarco e scappa lungo pista aeroporto Bologna - Un uomo, espulso, che stava per essere fatto salire a bordo dell'aereo per essere accompagnato nel suo Paese di origine, è sfuggito alla Polizia ed è scappato lungo una dell ... Come scrive msn.com